Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 марта 2021 года: еще 9 смертей и +1141 заразившийся за сутки

В Беларуси коронавирусом заболели уже почти 315 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 25 марта, Минздрав Беларуси в своем телеграм-канале опубликовал обновленную официальную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране.

Так в ведомстве рассказали, что за минувшие сутки «ковид» подтвердился еще у 1 тысячи 141 пациента. Всего с начала пандемии COVID-19 в Беларуси заболели уже почти 315 тысяч человек. Точная цифра инфицированных - 314 тысяч 993 человека.

- За сутки в Беларуси выписаны - 1 тысяча 83 пациента. Всего с начала пандемии выздоровели 305 тысяч 560 пациентов, с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, - сообщили в пресс-службе данные о выздоровевших.

На прежнем ежесуточном уровне сохраняется смертность от «ковида». Еще 9 человек умерли за минувшие сутки. За весь период пандемии Минздрав сообщил о 2 тысячах 193 умерших пациентах с выявленной коронавирусной инфекцией.

Растет и число тестирований: за прошедшие сутки белорусские лаборатории сделали еще более 19,3 тысячи тестов, а за весь продолжительный период пандемии - более 2,27 миллиона исследований на «ковид».

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