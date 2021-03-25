Караник объяснил, почему три больницы Брестской области начали снова принимать пациентов с коронавирусом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Брестской области стабильная. Такое заявление 25 марта сделал глава межрегионального штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

По решению президента Караник координирует работу по организации мер борьбы с COVID-19 в Брестской и Гродненской областях для оказания методической и консультативной помощи коллегам. Он 25 марта побывал в нескольких учреждениях здравоохранения в Бресте, ознакомился с обстановкой по коронавирусу.

– Сейчас мы видим стабильную ситуацию по заболеваемости: не наблюдается роста ни острых респираторных инфекций, ни коронавирусной инфекции. Практически на одном уровне находится и количество пациентов с диагнозом «пневмония». Коечного фонда и кислородных точек достаточно, кадровых проблем нет. То есть ситуацию по коронавирусной инфекции в Брестском регионе можно назвать абсолютно стабильной, – заявил Караник, его цитирует БЕЛТА.

Он также объяснил, почему сразу три больницы области (в Столине, Кобрине и Бресте) снова начали принимать больных коронавирусом.

– Для того, чтобы не увеличивать нагрузку по перевозке пациентов на санитарный транспорт, чтобы было ближе родственникам, было принято решение оставить эти больницы в программе. Роста заболеваемости мы не видим, это просто перераспределение потоков пациентов, чтобы больницы могли оказывать наряду с лечением коронавирусных больных еще и плановую медицинскую помощь, – сказал Караник.

Кроме того, он не видит предпосылок для резкого роста заболеваемости. По мнению губернатора, развитие ситуации в первую очередь зависит от поведения людей.

– Настораживает поведение людей. Это видно и в Гродненской, и в Брестской областях. Люди начинают игнорировать меры безопасности. Если буквально полтора-два месяца назад в магазине практически невозможно было встретить кого-то без маски, то сейчас такие покупатели попадаются все чаще. Увеличивается количество необязательных контактов. И в этом плане в связи с улучшением погоды мы опасаемся, чтобы эти необязательные контакты, отсутствие мер социального дистанцирования, игнорирование использования средств индивидуальной защиты не привели к росту заболеваемости, – отметил Караник.

Он обратился к населению и призвал не расслабляться из-за теплой погоды, а продолжать соблюдать меры профилактики.

– Все-таки нужно еще потерпеть. COVID-19 никуда не денется, и это тоже факт. Но со временем он будет все больше приобретать черты обычного сезонного респираторного заболевания. Пока пандемия не закончена, меры индивидуальной защиты – основное, что на нее повлияет, – заключил бывший глава Минздрава.

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