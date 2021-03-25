Видеофакт. ГАИ под Могилевом задержало пьяного таксиста с 4,1 промилле

Таксист скрыл от пассажирки свой "перегар" под защитной маской. Фото: стоп-кадр | видео УВД Могоблисполкома.

Таксиста с рекордным количеством промилле выявили на днях правоохранители Могилевщины. Подробности сообщила 25 марта пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

В милицию позвонила пассажирка такси, женщину смутило, что ее водитель был «слишком уставшим» и всю дорогу из Могилева в Шклов, он постоянно засыпал за рулем. И хотя доехали они благополучно, женщина все же набрала «102».

- Поскольку и водитель, и сама пассажирка были в масках, то женщина не смогла понять, что таксист находится в нетрезвом состоянии. Однако это сразу определили прибывшие по вызову гаишники. А отвезя мужчину на медосвидетельствование, получили тому подтверждение - 4,1 промилле в выдыхаемом воздухе, - прокомментировали в УВД.

Интересно, что «тормознули» таксиста-выпивоху на выезде из Шклова, он заехал в магазин и еще прикупил алкоголя. Идет разбирательство.

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