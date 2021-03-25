Медик назвала последствия коронавируса, которые встречаются у 99 процентов пациентов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Неврологические нарушения, тревога и депрессия возникают у 99% людей, переболевших коронавирусом. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова.

– Последствия новой коронавирусной инфекции очень разнообразны. И сегодня уже в публикациях профессионального сообщества можно выделить как минимум четыре группы... Самые первые – это, естественно, кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма, – пояснила специалист, ее цитирует «РИА Новости».

Второе место по распространенности занимают неврологические проявления коронавируса. Они накапливаются с каждым месяцем.

– Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, порезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия – практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, – уточнила медик.

Также, по ее словам, с первых дней заражения COVID-19 многие пациенты страдают от мышечно-скелетных нарушений.

Четвертая группа последствий коронавируса – это проблемы питания и метаболизма.

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