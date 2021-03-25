Чтобы поджечь «Табакерки», жодинец сначала пошел ночью в лес: вот что случилось дальше

В Жодино ночью горожанин поджег киоск "Табакерки". Фото: СК.

О том, УСК Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жодинца, сообщила БелТА со ссылкой на информацию пресс-службы управления. Мужчину подозревают в особо злостном хулиганстве (ч.3 ст.339 УК РБ).

Криминальный инцидент произошел в Жодино еще 5 декабря. Поздно вечером, около 23.00 часов, рядом с подожженной «Табакеркой» на улице Фрунзе задержали мужчину.

В ходе следствия выяснилось, что жодинец заранее отправился в лес, где из бензина, машинного масла и сахара приготовил горючую смесь. Жидкость он разлил по пластиковым бутылкам, а затем облил ею киоск «Табакерки».

- Во время задержания у мужчины были найдены и изъяты зажигалка и спички, хотя он сам не курит, также пакет из-под сахара, а по месту его жительства - 17 протестных листовок. На флеш-карте, винчестере и смартфоне подозреваемого были обнаружены файлы, подтверждающие интерес и причастность мужчины к протестной деятельности, - перечислили в УСК.

Ущерб за сгоревший киоск превысил 300 белорусских рублей. Свою вину мужчина признал полностью, а ущерб компенсировал. Обвиняемый находится под стражей. Дело направлено в прокуратуру для передачи в суд.

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