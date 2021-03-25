Автобус с пассажирами вылетел на тротуар в Бобруйске из-за того, что водитель умер за рулем

Водитель автобуса умер за рулем в Бобруйске. Фото: bobruisk.news

Авария с участием пассажирского автобуса произошла днем 25 марта в Бобруйске. Там за рулем умер водитель, в итоге автобус с пассажирами резко выехал на встречную полосу движения, после – на тротуар, сообщает издание «Коммерческий курьер».

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем, он скончался.

Инцидент произошел в автобусе № 15а. Он ехал по улице Гоголя, примерно в два часа дня, по словам пассажиров, водитель почувствовал себя плохо. Автобус выехал на полосу встречного движения, после чего –на тротуар, там он остановился.

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