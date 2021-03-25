Силовики и представители юстиции: еще 118 сторонников белорусских властей попали под санкции ЕС

В МИДе Эстонии подчеркнули, что новые санкции введены 25 марта в знак солидарности с белорусами. Фото: pixabay.com.

О том, что странами Балтии введены санкции против 118 представителей белорусских властей и их сторонников, проинформировало ТАСС со ссылкой на заявление МИДа Эстонии.

Новые санкции введены в отношении еще 118 представителей силовых структур, а также органов юстиции. Для этих провластных чиновников введен запрет на поездки.

В МИДе Эстонии подчеркнули, что санкции введены 25 марта в знак солидарности с белорусским народом, отмечающим в этот день так называемый День Воли.

- Запрет на поездки введен против ответственных за систематическое подавление демократического движения, - подчеркнули в дипведомстве.

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