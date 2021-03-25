Двое водителей задержаны за необоснованную подачу звукового сигнала 25 марта в Минске. Фото: ГАИ
Сотрудники ГАИ ГУВД Мингорисполкома 25 марта задержали двоих водителей на проспекте Независимости, которые во время движения сигналили в нарушение установленных правил. Об этом сообщили в ГАИ.
«Водители и транспортные средства доставлены в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. На данный момент их действиям даётся правовая оценка». – сказано в сообщении.
В Госавтоинспекции напомнили, что, согласно КоАП Республики Беларусь, нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до одного года или без лишения.
Там также заявили, что автомобиль – это, прежде всего, средство передвижения и источник повышенной опасности, а не способ выражения гражданской позиции.
Напомним, в Минске за время протестов 150 водителей лишились прав за гудки. По закону такое возможно, если подача звукового сигнала привела к аварийной ситуации.
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