Алексей Венедиктов предсказывает, что в мае начнутся переговоры властей и оппозиции в Беларуси. Насколько реален его прогноз?

Венедиктов трижды брал интервью у Лукашенко - последнее в декабре 2019-го года, тогда же он подарил ему уникальные шахматы. Фото: БелТА.

Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы», ресурса, контрольный пакет которого принадлежит «Газпром-Медиа Холдингу», в своем телеграм-канале написал новый пост-прогноз по Беларуси. Очередное заявление Венедиктова не осталось незамеченным для общественности. Уже не в первый раз российский журналист, приближенный к Кремлю, делает громкие заявления. Правда, не все его инсайды потом находят продолжение.

Так главред «Эха Москвы» 25 марта предрек некие «переговоры президента Александра Лукашенко с оппозицией», которые, по его мнению, будет вести ОБСЕ под руководством Швеции.

- Всех политических заключенных потребуют немедленно освободить и реабилитировать. Страны ЕС берут на себя обязательство по оказанию макроэкономической поддержки в течение переходного периода, в том числе и после проведения свободных выборов. Всестороннюю поддержку обещают оказать независимым СМИ, правозащитникам, промышленным предприятиям и малому бизнесу, - составил прогноз Венедиктов.

Для подкрепления своих предположений Алексей Венедиктов напомнил о недавних переговорах главы белорусской дипломатии Владимира Макея с представителем Госдепа США 22 марта.

По словам Венедиктова, во время этой телефонной беседы прошло обсуждение сроков и условий проведения переговоров между белорусской оппозицией во главе со Светланой Тихановской и властями Беларуси.

Также и в пресс-службе Госдепа США после этих переговоров заявили, что Дерек Шоле призвал освободить всех политических заключенных в Беларуси. А также подчеркнул, что США поддерживают предложение подлинного диалога власти с лидерами протестного движения с целью проведения свободных и справедливых выборов уже в 2021-ом году.

По информации белорусского МИДа, во время разговора 22 марта Макей призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в Беларуси. А также «в прагматичном ключе» обсуждал двустороннюю повестку дня, но и обе стороны согласились с необходимостью развития диалога, хотя при этом «констатировали наличие существенных разногласий в двусторонних отношениях».

Назвал Алексей Венедиктов и «время Х»: по его мнению, переговорный процесс между властями и оппозицией Беларуси должен начаться не позднее 1 мая 2021-го года. А роль участников в нем также, считает журналист, будет отведена послу США в Беларуси Джули Фишер, экс-председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу, ОБСЕ и МИДу Германии.

Венедиктов трижды брал интервью у Лукашенко - последнее в декабре 2019-го года, тогда же он подарил ему уникальные шахматы.