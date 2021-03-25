«Борьба за свободу продолжается»: посольство США поздравило белорусов с Днем Воли. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Посольство США поздравляет всех белорусов со 103-ей годовщиной провозглашения Белорусской Народной Республики в 1918 году, - сказано в заявлении ведомства. - Хотя с момента первого провозглашения государственности прошло более века, последние события показывают, что борьба белорусов за свободу и демократию продолжается. В настоящее время тысячи белорусов всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытки сделать так, чтобы их голос был услышан, поскольку режим прибегает к запугиванию, насилию и применению смертоносного оружия, чтобы остаться у власти. С 1991 года Конгресс США и каждая администрация президента последовательно поддерживали суверенитет независимой Беларуси. Закон о демократии в Беларуси 2004 года и несколько обновленных версий этого закона с тех пор поддерживали демократию, права человека, независимые СМИ и гражданское общество и были направлены на предотвращение коррупции и посягательства на демократические и правозащитные институты. Закон о демократии, правах человека и суверенитете в Беларуси от 2020 года сигнализирует о том, что обязательства США остаются актуальными сегодня, как и в 2004 году. Соединенные Штаты поздравляют народ Беларуси с 25 марта и с нетерпением ждут того дня, когда белорусский народ сможет определить свое будущее.

А вот что происходит в Минске на День Воли 25 марта 2021 года – «Комсомолка» ведет прямую трансляцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси 25 марта – 103-я годовщина провозглашения БНР и День Воли. Провести концерт власти не разрешили

Силовики и представители юстиции: еще 118 сторонников белорусских властей попали под санкции ЕС. Новый санкционный список в отношении Беларуси ввели страны Балтии

Президент Литвы пригласил Светлану Тихановскую на прием в президентский дворец. Он поздравил экс-кандидата в президенты Беларуси на выборах-2020, а теперь лидера оппозиции с Днем Воли

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы Союза поляков Беларуси. С формулировкой "за оправдание геноцида белорусского народа"

В МВД сообщили о задержании администраторов и активных участников телеграм-канала «Прамень». В ведомстве добавили, что задержанным от 25 до 30 лет

Премьер-министр Польши Моравецкий прокомментировал задержание лидера неофициального Союза поляков Беларуси. Он отметил, что данные действия несовместимы с какими-либо международными стандартами

Правозащитники признали журналиста Дениса Ивашина политзаключенным. Ивашин был задержан в Гродно 12 марта