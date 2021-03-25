Коронавирус может поражать полость рта – исследование. Фото: pixabay

Международная группа ученых нашла новые доказательства того, что коронавирус поражает клетки во рту, сообщает Medicalxpress.

Исследование проходило под руководством Национального института здоровья и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. Эксперты установили, что верхние дыхательные пути и легкие – это основные места заражения SARS-CoV-2, однако он способен инфицировать клетки пищеварительной системы, кровеносные сосуды, почки и даже рот.

Ученые пояснили: коронавирус может заражать несколько участков тела, поэтому у пациентов возникает широкий спектр симптомов (от потери вкуса, сухости во рту до образование язв).

Во время исследования эксперты доказали, что ткани ротовой полости восприимчивы к SARS-CoV-2. Они могут быть источником вируса в слюне. По словам исследователей, у пациентов с легкой или бессимптомной формой коронавируса в клетках, которые выделялись изо рта в слюну, была РНК SARS-CoV-2.

Специалисты также проверили, может ли вирус в слюне заразить здоровые клетки, и выяснили, что он способен это сделать. В ходе эксперимента они воздействовали на здоровые клетки, выращенные в пробирке, слюной восьми пациентов с коронавирусом. В итоге слюна двух участников исследования привела к заражению здоровых клеток. В связи с этим ученые сделали вывод, что существует вероятность инфицирования через слюну даже от людей без симптомов болезни.

Эти выводы намерены проверить в ходе других дополнительных и более масштабных исследований.

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