Точечные задержания на День Воли проходят по всей Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Информацию по задержаниям аккумулирует незарегистрированный правозащитный центр «Весна». По его данным, задержания проходят в Минске, Гродно, Волковыске, деревне Лунно Мостовского района, Солигорске, Слуцке, Речице, Витебске, Могилеве, Бресте, Вилейке, Мостах, Горках, Миорах, Молодечно. По данным телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных» в Минске 25 марта по состоянию на 17:30 задержали не меньше 17 человек.

А вот что происходит в Минске на День Воли 25 марта 2021 года – «Комсомолка» ведет прямую трансляцию.

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