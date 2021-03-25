Изготовитель бчб-символики и участницы Telegram-чата «Ангарская 97» задержаны в Минске. Фото: МВД

Милиция в Минске задержала 31-летнего жителя Заводского района, который занимался выпуском бело-красно-белой символики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

«Вычислить «змагара» удалось после того как на крыше его частного дома обнаружили бчб-флаг», – рассказали там.

Также в пресс-службе добавили, что в доме мужчины милиционеры нашли еще шесть таких знамен, трафарет и баллоны с красной краской.

«Выяснилось, что задержанный подпольно изготавливал протестную атрибутику, о чем теперь сожалеет и раскаивается. Кроме того, у хозяина изъяли пневматическое ружье с пулями, бинокль, установку для фейерверка, мобильный телефон и жесткий диск», – заявили в МВД.

На мужчину составили протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

«В том же районе задержаны две активные участницы так называемых районных маршей и Telegram-чата «Ангарская 97». Они фотографировались с незарегистрированной символикой и выкладывали снимки в сеть, участвовали в забеге в поддержку осужденных протестующих и запускали салют в преддверии «Дня Воли», – добавили в МВД.

Читайте также:

Двое водителей задержаны за необоснованную подачу звукового сигнала 25 марта в Минске

В ГАИ заявили, что автомобиль - это не способ выражения гражданской позиции (подробности).

Силовики и представители юстиции: еще 118 сторонников белорусских властей попали под санкции ЕС

Новый санкционный список в отношении Беларуси ввели страны Балтии (подробности).

Чтобы поджечь «Табакерки», жодинец сначала пошел ночью в лес: вот что случилось дальше

В УСК рассказали об уголовном деле за поджег роллета «Табакерка» в райцентре на Минщине (подробности).