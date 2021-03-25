День Воли в Минске: ГАИ начала перекрывать главные проспекты столицы

День Воли в Минске: ГАИ начала перекрывать главный проспект. Фото: телеграмм-канал «Выборы видишь? TUT.BY Политика”.

В День Воли, 25 марта, в Минске инспекторы ГАИ начали перекрывать движение на основной магистрали столицы – проспекте Независимости. В частности, перекрыто движение возде Белгосцирка в сторону Октябрьской площади. Там же были задержания, свидетелем которых стал наш корреспондент. На проспекте много автозаков, автомобили на проспекте сигналят. Также ГАИ закрыла движение на перекрестке с Козлова в сторону площади Октябрьской. На проспекте возле моста через Свислочь продолжаются задержания. Напротив цирка заметили руководителя ОМОНа Дмитрия Балабу. А еще закрыли движение на проспекте Независимости на перекрестке с Сурганова – тоже в в сторону центра. Также перекрыт проспект Победителей возле стелы "Минск - город-герой" в сторону центра.

А вот что происходит в Минске на День Воли 25 марта 2021 года – «Комсомолка» ведет прямую трансляцию.

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