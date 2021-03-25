Задержания в Минске на День Воли продолжаются: в списке как минимум 40 человек.
Информацию по задержаниям аккумулирует незарегистрированный правозащитный центр «Весна». По его данным, задержания проходят в Минске, Гродно, Волковыске, деревне Лунно Мостовского района, Солигорске, Слуцке, Речице, Витебске, Могилеве, Бресте, Вилейке, Мостах, Горках, Миорах, Молодечно. По данным телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных» в Минске 25 марта по состоянию на 19:00 задержали не меньше 41 человека.
1 Алейник Евгений Иванович
2 Алина #центральное РУВД?
3 Астапович Анастасия 2000
4 Баранчук Сергей Сергеевич
5 Белозарович Илья освободили
6 Белозарович Ольга СК (ПЦ Весна) #первомайское РУВД
7 Болдин Виктор
8 Вострокнутова Полина Сергеевна 20.10.2000
9 Вул Анастасия Станиславовна освободили
10 Галай Алла Казимировна 20.07.1971
11 Глевицкий Владислав Максимович 1995 СК
12 Гольмант Виктор Владимирович
13 Гузовская Александра Чеславовна #московское РУВД
14 Гуща Александра
15 Демкин Егор (Дземкін)
16 Долгий Владимир Валерьевич 01.10.1989 #фрунзенское РУВД?
17 Донсков Юрий Евгеньевич 21.04.1992
18 Жур Юлия Сергеевна
19 Заломнов Александр Александрович #октябрьское РУВД (ПЦ Весна)
20 Катаркевич Алексей Васильевич 1986 #боровлянский РУВД
21 Климентенко Сергей Михайлович
22 Ковалева Ольга
23 Ковалевская Ольга Антоновна оформляют на #Окрестина #заводское РУВД
24 Кононович Иван 05.10.2001 #центральное РУВД?
25 Контор Михаил Михайлович 1990(91)
26 Кулик Анатолий
27 Лигай Анастасия Александровна
28 Македон Елизавета СК (ПЦ Вясна)
29 Оргиш Константин Игоревич 1989 #октябрьское РУВД
30 Потапенко Александр Юрьевич
31 Селянтьева Екатерина Игоревна
32 Скибицкий Евгений Леонидович #ленинское РУВД
33 Титаренко Сергей Вадимович
34 Урбанович Денис #Жодино (ПЦ Вясна)
35 Уткин Алексей Сергеевич 20.09.1991 был в СК (на ул. Первмайская) #ленинское РУВД
36 Хамутовская Наталья Викторовна
37 Хамчановская Елизавета (Хамчаноўская) #центральное РУВД (ПЦ Вясна)
38 Чаевская Жанна Николаевна
39 Щетко Ирина Александровна 1992 #заводское РУВД
40 Юран Лариса Константиновна
41 Якубенко Екатерина Николаевна #советское РУВД
А вот что происходит в Минске на День Воли 25 марта 2021 года – «Комсомолка» ведет прямую трансляцию.
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