Задержания в Минске на День Воли продолжаются: в списке как минимум 40 человек.

Информацию по задержаниям аккумулирует незарегистрированный правозащитный центр «Весна». По его данным, задержания проходят в Минске, Гродно, Волковыске, деревне Лунно Мостовского района, Солигорске, Слуцке, Речице, Витебске, Могилеве, Бресте, Вилейке, Мостах, Горках, Миорах, Молодечно. По данным телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных» в Минске 25 марта по состоянию на 19:00 задержали не меньше 41 человека.

1 Алейник Евгений Иванович

2 Алина #центральное РУВД?

3 Астапович Анастасия 2000

4 Баранчук Сергей Сергеевич

5 Белозарович Илья освободили

6 Белозарович Ольга СК (ПЦ Весна) #первомайское РУВД

7 Болдин Виктор

8 Вострокнутова Полина Сергеевна 20.10.2000

9 Вул Анастасия Станиславовна освободили

10 Галай Алла Казимировна 20.07.1971

11 Глевицкий Владислав Максимович 1995 СК

12 Гольмант Виктор Владимирович

13 Гузовская Александра Чеславовна #московское РУВД

14 Гуща Александра

15 Демкин Егор (Дземкін)

16 Долгий Владимир Валерьевич 01.10.1989 #фрунзенское РУВД?

17 Донсков Юрий Евгеньевич 21.04.1992

18 Жур Юлия Сергеевна

19 Заломнов Александр Александрович #октябрьское РУВД (ПЦ Весна)

20 Катаркевич Алексей Васильевич 1986 #боровлянский РУВД

21 Климентенко Сергей Михайлович

22 Ковалева Ольга

23 Ковалевская Ольга Антоновна оформляют на #Окрестина #заводское РУВД

24 Кононович Иван 05.10.2001 #центральное РУВД?

25 Контор Михаил Михайлович 1990(91)

26 Кулик Анатолий

27 Лигай Анастасия Александровна

28 Македон Елизавета СК (ПЦ Вясна)

29 Оргиш Константин Игоревич 1989 #октябрьское РУВД

30 Потапенко Александр Юрьевич

31 Селянтьева Екатерина Игоревна

32 Скибицкий Евгений Леонидович #ленинское РУВД

33 Титаренко Сергей Вадимович

34 Урбанович Денис #Жодино (ПЦ Вясна)

35 Уткин Алексей Сергеевич 20.09.1991 был в СК (на ул. Первмайская) #ленинское РУВД

36 Хамутовская Наталья Викторовна

37 Хамчановская Елизавета (Хамчаноўская) #центральное РУВД (ПЦ Вясна)

38 Чаевская Жанна Николаевна

39 Щетко Ирина Александровна 1992 #заводское РУВД

40 Юран Лариса Константиновна

41 Якубенко Екатерина Николаевна #советское РУВД

А вот что происходит в Минске на День Воли 25 марта 2021 года – «Комсомолка» ведет прямую трансляцию.

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