Путин назначил нового посла России в Беларуси

Новым главой российской дипмиссии станет Евгений Лукьянов. Фото: sputnik.by.

Владимир Путин подписал указ о назначении посла РФ в Беларуси, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым главой российской дипмиссии станет Евгений Лукьянов, до этого момента он занимал аналогичную должность в Латвии. Указ об освобождении его от этой должности также опубликован в четверг, сообщает sputnik.by

Евгений Лукьянов окончил Ленинградский государственный университет в 1974 году с дипломом по специальности "английский язык и литература". Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в «Дрезднер-банке» и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности России.

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