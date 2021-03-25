В списках задержанных на День Воли в Беларуси 25 марта уже 136 человек.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Информацию по задержаниям аккумулирует незарегистрированный правозащитный центр «Весна». По его данным, задержания проходят в Минске, Гродно, Волковыске, деревне Лунно Мостовского района, Солигорске, Слуцке, Речице, Витебске, Могилеве, Бресте, Вилейке, Мостах, Горках, Миорах, Молодечно. По данным телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных» в Минске 25 марта по состоянию на 22:00 задержали не меньше 136 человека.
1 Абдулин Егор Салаватович
2 Агафонова Марина 1994
3 Агеев Илья 2000 #фрунзенское РУВД
4 Айзатулин Рустам
5 Алейник Евгений Иванович 24.02.1983
6 Алина #центральное РУВД?
7 Антонова Галина Захаровна #октябрьское РУВД
8 Астапович Анастасия 2000
9 Баранчук Сергей Сергеевич #партизанское РУВД
10 Бахрах Ирина
11 Белковская Лариса
12 Белозарович Илья освободили
13 Белозарович Ольга (Белозорчик) СК (ПЦ Весна) #первомайское РУВД
14 Белозорчик Ольга
15 Белоокий Сергей Чеславович 16.12.1976
16 Бокуть Сергей Игоревич
17 Болдин Виктор
18 Бруй Александр Александрович 10.09.89 #ленинское РУВД
19 Буйко Тимур Сергеевич #октябрьское РУВД
20 Бурак Константин Викторович отпущен несовершеннолетний освободили #октябрьское РУВД
21 Ванюков Семён 22.09.1986
22 Величко Тимофей Олегович #ЦИП Окрестина (ПЦ Вясна)
23 Вишневский Сергей Анатольевич 28.11.1984
24 Волков Павел
25 Вострокнутова Полина Сергеевна 20.10.2000
26 Вул Анастасия Станиславовна освободили
27 Гаврилова Диана Васильевна 1986 #октябрьское РУВД
28 Галай Алла Казимировна 20.07.1971
29 Глевицкий Владислав Максимович 1995 СК
30 Голобова Ирина Анатольевна 1961
31 Голубенков Игорь Викторович 10.04.1998
32 Голубова Ирина Анатольевна #октябрьское РУВД
33 Гольмант Виктор Владимирович
34 Гузовская Александра Чеславовна #московское РУВД
35 Данилевич Андрей Владимирович
36 Дворников Дмитрий Вениаминович 19.06.1979 #октябрьское РУВД
37 Демкин Егор (Дземкін)
38 Деньковская Мария Александровна
39 Долгий Владимир Валерьевич 01.10.1989 #фрунзенское РУВД?
40 Донсков Юрий Андреевич #октябрьское РУВД
41 Донсков Юрий Евгеньевич 21.04.1992
42 Дудашенко Павел Николаевич 1987 #партизанское РУВД
43 Жданович Егор Александрович 16.12.2002
44 Жур Юлия Сергеевна
45 Задорина Елена Ивановна #партизанское РУВД
46 Заломнов Александр Александрович #октябрьское РУВД (ПЦ Весна)
47 Зарецкая Оксана
48 Иванов Владимир Владимирович освободили
49 Иваньков Александр Ростиславович
50 Калгина Ольга Петровна #октябрьское РУВД
51 Калгина Татьяна Петровна #октябрьское РУВД
52 Катаркевич Алексей Васильевич 1986 #боровлянский РУВД
53 Качан Анастасия Валерьевна 12.01.1991 #советское РУВД
54 Кашевич Виктор Владимирович 1994
55 Кирячек Андрей Юрьевич 27.12.1991 #октябрьское РУВД
56 Кирячек Дмитрий Юрьевич 14.12.1989 #октябрьское РУВД
57 Климентенко Сергей Михайлович
58 Ковалева Ольга
59 Ковалевская Ольга Антоновна оформляют на #Окрестина #заводское РУВД
60 Ковинский Томас Сергеевич (Краинский Томас Сергеевич)
61 Комик Дмитрий Васильевич #октябрьское РУВД
62 Кононович Иван 05.10.2001 #центральное РУВД?
63 Контор Михаил Михайлович 1990(91) освободили
64 Кочан Анастасия Валерьевна 12.01.1991 #ЦИП Окрестина (ПЦ Весна)
65 Крек Дмитрий Александрович 19.08.1985
66 Кривошеев Кирилл освободили (ПЦ Весна) #октябрьское РУВД
67 Кузнецова Екатерина 1989 #октябрьское РУВД
68 Кузьмина Ольга Юрьевна
69 Кулаков Виктор 19.02.87
70 Кулик Анатолий
71 Куницкая Татьяна Анатольевна
72 Куницкий Александр Моальдович
73 Курто Анастасия Леонидовна
74 Кучеров Сергей #партизанское РУВД
75 Кушнерова Марина Петровна 1981
76 Лапето Артем Олегович
77 Летско Вадим Владимирович #октябрьское РУВД
78 Лигай Анастасия Александровна 12.04.1988
79 Липская Елена Викторовна 17.08.1961 не задерживали
80 Лысенко Ангелина Сергеевна #октябрьское РУВД
81 Макаревич Андрей Сергеевич не задерживали
82 Македон Елизавета СК (ПЦ Вясна)
83 Маныло Наталья Анатольевна
84 Матарас Михаил Викторович 1995
85 Михайловский Виктор Алексеевич #октябрьское РУВД
86 Муравьева Татьяна Владимировна 1982 освободили
87 Мухина-Геворгян Кристина Корюновна 17.6.86 #советское РУВД
88 Низоцев Юрий Дмитривич 18.12.1988
89 Оргиш Константин Игоревич 1989 #октябрьское РУВД
90 Павлович Антон 1987
91 Петровская Эмилия Бекировна #октябрьское РУВД
92 Печень Владислав Павлович
93 Потапенко Александр Юрьевич
94 Рабченок Антон Олегович
95 Салоха Антонина Петровна #октябрьское РУВД
96 Сафиуллин Василий Александрович освободили #октябрьское РУВД
97 Сафронова Юлия
98 Свистунов Максим Валерьевич 17.03.1978
99 Селянтьева Екатерина Игоревна
100 Сидоренко Дмитрий Чеславович
101 Скибицкий Евгений Леонидович #ленинское РУВД
102 Скоробогатая Людмила
103 Слуцкий Кирилл Вадимович 2002
104 Смирнова Анна
105 Смирнова Ксения Олеговна #московское РУВД
106 Сойка Анна Михайловна #октябрьское РУВД
107 Сойко Анна Михайловна 1988 #первомайское РУВД (по информации от родственников)
108 Сокол Елена Владимировна #октябрьское РУВД
109 Сташевский Денис Юрьевич 22.09.1999
110 Суприянчик Павел Сергеевич 2003 #ЦИП Окрестина (ПЦ Весна)
111 Счастная Ольга
112 Табаков Александр Александрович 1981 #октябрьское РУВД
113 Титаренко Сергей Вадимович 1997
114 Тихонова Мария Анатольевна 03.11.1997
115 Ткачук Дмитрий Николаевич 2000 #московское РУВД
116 Топалова Клавдия #партизанское РУВД
117 Трибун Алексей Николаевич 1985
118 Трипуз Алексей Николаевич 12.04.1985
119 Тупалова Клавдия Петровна #партизанское РУВД
120 Урбанович Денис #Жодино (ПЦ Вясна)
121 Уткин Алексей Сергеевич 20.09.1991 был в СК (на ул. Первмайская) #ленинское РУВД
122 Хамутовская Наталья Викторовна (Хомутовская)
123 Хомчановская Елизавета (Хамчаноўская) #центральное РУВД (ПЦ Вясна)
124 Храпко Антонина Александровна #октябрьское РУВД
125 Худобин Павел Алексеевич
126 Цуприянчик Павел Сергеевич 2003 #партизанское РУВД
127 Чаевская Жанна Николаевна #партизанское РУВД
128 Чернявская Светлана Валентиновна #октябрьское РУВД
129 Шаплыко Станислав Вячеславович 10.06.2002
130 Широня Дмирий Геннадьевич #октябрьское РУВД
131 Щетко Ирина Александровна 1992 #заводское РУВД
132 Юран Лариса Константиновна #московское РУВД
133 Юрасова Диана Игоревна
134 Яковлев Сергей Александрович
135 Якубенко Екатерина Николаевна #советское РУВД
136 Якушевич Марта Олеговна 03.02.1995
А вот что происходит в Минске на День Воли 25 марта 2021 года – «Комсомолка» ведет прямую трансляцию.
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