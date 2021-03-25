В списках задержанных на День Воли в Беларуси 25 марта уже 136 человек. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Информацию по задержаниям аккумулирует незарегистрированный правозащитный центр «Весна». По его данным, задержания проходят в Минске, Гродно, Волковыске, деревне Лунно Мостовского района, Солигорске, Слуцке, Речице, Витебске, Могилеве, Бресте, Вилейке, Мостах, Горках, Миорах, Молодечно. По данным телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных» в Минске 25 марта по состоянию на 22:00 задержали не меньше 136 человека.

1 Абдулин Егор Салаватович

2 Агафонова Марина 1994

3 Агеев Илья 2000 #фрунзенское РУВД

4 Айзатулин Рустам

5 Алейник Евгений Иванович 24.02.1983

6 Алина #центральное РУВД?

7 Антонова Галина Захаровна #октябрьское РУВД

8 Астапович Анастасия 2000

9 Баранчук Сергей Сергеевич #партизанское РУВД

10 Бахрах Ирина

11 Белковская Лариса

12 Белозарович Илья освободили

13 Белозарович Ольга (Белозорчик) СК (ПЦ Весна) #первомайское РУВД

14 Белозорчик Ольга

15 Белоокий Сергей Чеславович 16.12.1976

16 Бокуть Сергей Игоревич

17 Болдин Виктор

18 Бруй Александр Александрович 10.09.89 #ленинское РУВД

19 Буйко Тимур Сергеевич #октябрьское РУВД

20 Бурак Константин Викторович отпущен несовершеннолетний освободили #октябрьское РУВД

21 Ванюков Семён 22.09.1986

22 Величко Тимофей Олегович #ЦИП Окрестина (ПЦ Вясна)

23 Вишневский Сергей Анатольевич 28.11.1984

24 Волков Павел

25 Вострокнутова Полина Сергеевна 20.10.2000

26 Вул Анастасия Станиславовна освободили

27 Гаврилова Диана Васильевна 1986 #октябрьское РУВД

28 Галай Алла Казимировна 20.07.1971

29 Глевицкий Владислав Максимович 1995 СК

30 Голобова Ирина Анатольевна 1961

31 Голубенков Игорь Викторович 10.04.1998

32 Голубова Ирина Анатольевна #октябрьское РУВД

33 Гольмант Виктор Владимирович

34 Гузовская Александра Чеславовна #московское РУВД

35 Данилевич Андрей Владимирович

36 Дворников Дмитрий Вениаминович 19.06.1979 #октябрьское РУВД

37 Демкин Егор (Дземкін)

38 Деньковская Мария Александровна

39 Долгий Владимир Валерьевич 01.10.1989 #фрунзенское РУВД?

40 Донсков Юрий Андреевич #октябрьское РУВД

41 Донсков Юрий Евгеньевич 21.04.1992

42 Дудашенко Павел Николаевич 1987 #партизанское РУВД

43 Жданович Егор Александрович 16.12.2002

44 Жур Юлия Сергеевна

45 Задорина Елена Ивановна #партизанское РУВД

46 Заломнов Александр Александрович #октябрьское РУВД (ПЦ Весна)

47 Зарецкая Оксана

48 Иванов Владимир Владимирович освободили

49 Иваньков Александр Ростиславович

50 Калгина Ольга Петровна #октябрьское РУВД

51 Калгина Татьяна Петровна #октябрьское РУВД

52 Катаркевич Алексей Васильевич 1986 #боровлянский РУВД

53 Качан Анастасия Валерьевна 12.01.1991 #советское РУВД

54 Кашевич Виктор Владимирович 1994

55 Кирячек Андрей Юрьевич 27.12.1991 #октябрьское РУВД

56 Кирячек Дмитрий Юрьевич 14.12.1989 #октябрьское РУВД

57 Климентенко Сергей Михайлович

58 Ковалева Ольга

59 Ковалевская Ольга Антоновна оформляют на #Окрестина #заводское РУВД

60 Ковинский Томас Сергеевич (Краинский Томас Сергеевич)

61 Комик Дмитрий Васильевич #октябрьское РУВД

62 Кононович Иван 05.10.2001 #центральное РУВД?

63 Контор Михаил Михайлович 1990(91) освободили

64 Кочан Анастасия Валерьевна 12.01.1991 #ЦИП Окрестина (ПЦ Весна)

65 Крек Дмитрий Александрович 19.08.1985

66 Кривошеев Кирилл освободили (ПЦ Весна) #октябрьское РУВД

67 Кузнецова Екатерина 1989 #октябрьское РУВД

68 Кузьмина Ольга Юрьевна

69 Кулаков Виктор 19.02.87

70 Кулик Анатолий

71 Куницкая Татьяна Анатольевна

72 Куницкий Александр Моальдович

73 Курто Анастасия Леонидовна

74 Кучеров Сергей #партизанское РУВД

75 Кушнерова Марина Петровна 1981

76 Лапето Артем Олегович

77 Летско Вадим Владимирович #октябрьское РУВД

78 Лигай Анастасия Александровна 12.04.1988

79 Липская Елена Викторовна 17.08.1961 не задерживали

80 Лысенко Ангелина Сергеевна #октябрьское РУВД

81 Макаревич Андрей Сергеевич не задерживали

82 Македон Елизавета СК (ПЦ Вясна)

83 Маныло Наталья Анатольевна

84 Матарас Михаил Викторович 1995

85 Михайловский Виктор Алексеевич #октябрьское РУВД

86 Муравьева Татьяна Владимировна 1982 освободили

87 Мухина-Геворгян Кристина Корюновна 17.6.86 #советское РУВД

88 Низоцев Юрий Дмитривич 18.12.1988

89 Оргиш Константин Игоревич 1989 #октябрьское РУВД

90 Павлович Антон 1987

91 Петровская Эмилия Бекировна #октябрьское РУВД

92 Печень Владислав Павлович

93 Потапенко Александр Юрьевич

94 Рабченок Антон Олегович

95 Салоха Антонина Петровна #октябрьское РУВД

96 Сафиуллин Василий Александрович освободили #октябрьское РУВД

97 Сафронова Юлия

98 Свистунов Максим Валерьевич 17.03.1978

99 Селянтьева Екатерина Игоревна

100 Сидоренко Дмитрий Чеславович

101 Скибицкий Евгений Леонидович #ленинское РУВД

102 Скоробогатая Людмила

103 Слуцкий Кирилл Вадимович 2002

104 Смирнова Анна

105 Смирнова Ксения Олеговна #московское РУВД

106 Сойка Анна Михайловна #октябрьское РУВД

107 Сойко Анна Михайловна 1988 #первомайское РУВД (по информации от родственников)

108 Сокол Елена Владимировна #октябрьское РУВД

109 Сташевский Денис Юрьевич 22.09.1999

110 Суприянчик Павел Сергеевич 2003 #ЦИП Окрестина (ПЦ Весна)

111 Счастная Ольга

112 Табаков Александр Александрович 1981 #октябрьское РУВД

113 Титаренко Сергей Вадимович 1997

114 Тихонова Мария Анатольевна 03.11.1997

115 Ткачук Дмитрий Николаевич 2000 #московское РУВД

116 Топалова Клавдия #партизанское РУВД

117 Трибун Алексей Николаевич 1985

118 Трипуз Алексей Николаевич 12.04.1985

119 Тупалова Клавдия Петровна #партизанское РУВД

120 Урбанович Денис #Жодино (ПЦ Вясна)

121 Уткин Алексей Сергеевич 20.09.1991 был в СК (на ул. Первмайская) #ленинское РУВД

122 Хамутовская Наталья Викторовна (Хомутовская)

123 Хомчановская Елизавета (Хамчаноўская) #центральное РУВД (ПЦ Вясна)

124 Храпко Антонина Александровна #октябрьское РУВД

125 Худобин Павел Алексеевич

126 Цуприянчик Павел Сергеевич 2003 #партизанское РУВД

127 Чаевская Жанна Николаевна #партизанское РУВД

128 Чернявская Светлана Валентиновна #октябрьское РУВД

129 Шаплыко Станислав Вячеславович 10.06.2002

130 Широня Дмирий Геннадьевич #октябрьское РУВД

131 Щетко Ирина Александровна 1992 #заводское РУВД

132 Юран Лариса Константиновна #московское РУВД

133 Юрасова Диана Игоревна

134 Яковлев Сергей Александрович

135 Якубенко Екатерина Николаевна #советское РУВД

136 Якушевич Марта Олеговна 03.02.1995

А вот что происходит в Минске на День Воли 25 марта 2021 года – «Комсомолка» ведет прямую трансляцию.

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