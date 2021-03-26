В МВД сообщили, что в Беларуси 25 марта было задержано более 200 человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве внутренних дел сообщили о более 200 задержанных в четверг, 25 марта. Информация была опубликована в телеграм-канале ведомства.

По информации МВД, в Беларуси были зафиксированы лишь единичные факты нарушения законодательства.

- Незначительная протестная активность была замечена на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах Минска. Несмотря на предупреждения со стороны сотрудников милиции о недопустимости противоправных действий, некоторые граждане вели себя вызывающе и провоцировали милиционеров. К примеру, во Фрунзенском районе военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых были изъяты электрошокеры, топоры, газовые баллончики, заточки, а также план-задание по расклеиванию протестной символики. Действиям задержанных будет дана правовая оценка, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Он добавила, что сотрудники ГАИ выявили 43 транспортных средства, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами.

- По всем фактам был начат административный процесс. 11 автомобилей, идентификационный данные которых вызвали сомнения в подлинности, были помещены на стоянки в территориальные органы внутренних дел для разбирательства. За подачу звукового сигнала в местах массовых мероприятий на водителя может быть наложен штраф в размере до 10 базовых величин – 290 рублей – с лишением права управления транспортным средством сроком до года, - отметила Чемоданова.

Ольга Чемоданова сообщила, что за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси было задержано более 200 человек.

- По каждому факту сотрудники милиции проверку проверки. Призывы в интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию, - резюмировала пресс-секретарь МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

День Воли в Минске: ГАИ начала перекрывать главные проспекты столицы.

В частности, уже закрыт проезд на проспекте Независимости на Сурганова и около цирка, и возле стелы. (подробности)

Силовики впервые вывели в центр Минска броневик-монстр «Защитник»: какие спецмашины появились 25 марта в городах Беларуси.

Также заметили колонны БТР, БРДМ с системой «Рубеж», Ford Ranger с системой «Забор-Барьер». (подробности)