Генпрокуратура: По фактам «рельсовой войны» было возбуждено 97 уголовных дел

В Генпрокуратуре сообщили, что с октября 2020 года и по настоящий момент по фактам «рельсовой войны» было возбуждено 97 уголовных дел Фото: Инна КОРСАК

В Генеральной прокуратуре рассказали, что с октября 2020 года и по настоящий момент по фактам «рельсовой войны» было возбуждено 97 уголовных дел. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что по фактам противоправных посягательств, которые были направлены на дестабилизацию устойчивой работы железнодорожного транспорта было возбуждено 97 уголовных дел.

- 92 из них – дела об умышленно приведении в негодность транспортного средства или путей сообщения по статье 309 Уголовного кодекса, четыре – об акте терроризма и угрозе его совершения (статьи 289 и статьи 290 Уголовного кодекса), одно – о хулиганстве по статье 339 Уголовного кодекса, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что указанные преступления были совершены во исполнение призывов, которые были размещены в телеграм-каналах.

- Цель подобных призывов – массовое деструктивное воздействие на объекты инфраструктуры ГО «Белорусская железная дорога»: вывод из строя устройств и оборудования, которые предназначены или используются в ходе перевозочного процесса, - отметили в ведомстве.

Органы прокуратура уже направили в суды уголовные дела в отношении 13 граждан. Почти по всех случаях им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По остальным проводятся процессуальные действия.

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