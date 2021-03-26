Фотофакт. На Могилевском шоссе перевернулся автомобиль

На Могилевском шоссе перевернулся автомобиль. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На Могилевском шоссе перевернулся автомобиль. Это произошло по причине несоблюдения одним из водителей безопасной дистанции. Об этом сообщили в телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел 25 марта, в четверг. Удалось установить, что водитель автомобиля «ДАФ» ехал по Могилевскому шоссе в направлении улицы Селицкого. По причине несоблюдения безопасной дистанции он врезался в автомобиль «Мерседес», которые впереди ехал с включенной аварийной световой сигнализацией. В результате произошедшего, «Мерседес» выехал за пределы проезжей части и перевернулся, - пояснили в ведомстве.

На Могилевском шоссе перевернулся автомобиль. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Водитель машины был доставлен в больницу с травмами.

На Могилевском шоссе перевернулся автомобиль. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Ганцевичами перевернулся автомобиль: 36-летняя женщина вылетела из салона и погибла.

Водитель автомобиля и второй пассажир не пострадали. (подробности)

Фотофакт. В Минске на МКАД водитель не справился с управлением, автомобиль опрокинулся и врезался в столб.

За рулем авто находился 19-летний парень. (подробности)