На первом месте не Россия: в МВД рассказали, в какие страны чаще всего уезжали белорусы на заработки в 2020 году

В Департаменте по гражданству и миграции рассказали, в какие страны чаще всего уезжали белорусы на заработки в 2020 году Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Департаменте по гражданству и миграции МВД рассказали, в какие страны чаще всего уезжали на заработки белорусы в 2020 году. Информация была опубликована на сайте МВД.

По информации ведомства, всего на заработки в 2020 году за границу выехало 4723 человека. В сравнении с 2019 годом (на заработки в 2019 году уехало 9061 человек) число трудовых мигрантов сократилось в два раза. Причиной этого стали пандемия COVID-19 и закрытие границ. Рекордным по числу уехавших на заработки белорусов стал 2018 год. Тогда уехало 11 093 человека.

- Если раньше лидером по числу трудовых мигрантов была Россия, то в 2020 году ее сместила Литва. Также она стала страной, куда в прошлом году уехало больше всего человек, если сравнивать с 2019-ым: 1685 против 1260. Россия оказалась на втором месте: в 2020 году на заработки уехали 1452 человека, а в 2019-ом – 4173. Третье место заняла Польша: в 2020 году на заработки уехали 1126 человек, а в 2019-ом – 1606 человек, - проинформировали в Департаменте по гражданству и миграции.

В статистике Департамента по гражданству и миграции МВД учитывается лишь те, кто уехал на работу при содействии организаций, у которые есть на это специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Беларуси. В данной статистике не зафиксированы те, кто уехал самостоятельно.

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