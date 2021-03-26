В Минске спасатели достали щенка из канализационный колодец. Фото: МЧС

В Минске спасатели достали щенка из канализационного колодца. Об этом сообщили на сайте МЧС.

- В четверг, 25 марта, по номеру 101 позвонил прохожий, который сообщил, что на улице 2-я Прижевальского, 19 в канализационный упал щенок и не может самостоятельно выбраться. На тот момент помощь спасателей людям не требовалась, поэтому они смогли спуститься в колодец и достать животное, - проинформировали в ведомстве.

В Минске спасатели достали щенка из канализационный колодец. Фото: МЧС

Животное не пострадало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Посмотрите, как сотрудники МЧС в Гомеле спасали кота, который застрял в оконной раме.

Животное застряло в оконной раме на третьем этаже. (подробности)

«Хозяйка слышала мяуканье, но помочь не могла»: в Лидском районе спасатели помогли кошке выбраться из колодца.

Воды в колодце было немного, кошка стояла на дне и терпеливо ждала помощи. (подробности)

В Рогачевском районе спасатели помогли достать охотничью собаку, которая упала в заброшенный колодец с водой.

Хозяин самостоятельно достать собаку из колодца не смог. (подробности)