Пограничники рассказали, что будет, если ехать через границу с поддельным командировочным

Пограничники предупреждают, что по поддельным командировочным за границу не выпустят. Фото: Брестская погрангруппа

Брестские пограничники за три месяца на границе выявили 10 фактов незаконного пересечения границы по поддельному командировочному удостоверению. Напомним, Беларусь закрыла границы на выезд из-за коронавируса. Эта мера закреплена постановлением Совмина от 30 октября 2020 года. Исключение делается только для рабочих поездок – по подлинным командировочным удостоверениям за границу выезжать можно.

Однако этой возможностью несколько раз злоупотребляли. У выезжающие в Польшу по поддельным командировкам, отмечают пограничники, «подлинной целью поездок, как правило, было посещение магазинов». В таких случаях граждане показывали на границе либо поддельные командировочные, либо документы из фирм, в которых они никогда не работали. Часто такие фирмы были зарегистрированы в России. И это расценивается как подделка документов.

– Первый подобный случай на участке Брестской пограничной группы произошел в ноябре прошлого года. 37-летний брестчанин предъявил пограничникам поддельное командировочное удостоверение, которое изготовил самостоятельно. 9 февраля текущего года суд Московского района города Бреста признал его виновным в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и оштрафовал нарушителя на 1160 рублей, - комментирует Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской погрангруппы.