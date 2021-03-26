В Санкт-Петербурге осудили четверых белорусов за несогласованный пикет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Санкт-Петербурге осудили четверых белорусов за несогласованный пикет. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад» со ссылкой на объеденную службу судов города.

Павлу Штанько, Юлии Штанько, Жанне Галеевой, Егору Мякинникову дали от двух до семи суток административного ареста.

Согласно протоколу, 24 января, в воскресенье, у дома на Морской набережной четверо белорусов в течение минуты проводили пикетирование в поддержку мирных протестующих в Беларуси. Власти Санкт-Петербурга о данном мероприятии не были уведомлены.

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