Неизвестные ночью взломали телеграм-канал «Нашай нiвы» - около 1300 подписчиков удалили

Неизвестные ночью взломали телеграм-канал «Нашай нiвы». Фото: скриншот телеграм-канала "Нашай нiвы"

Неизвестные ночью взломали телеграм-канал «Нашай нiвы». Они успели удалить около 1300 подписчиков. Информацию об этом разместили в телеграм-канале издания.

- Ночью неизвестные временно получили доступ к телеграм-каналу «Нашай нiвы». Они взломали аккаунты троих сотрудников, в числе которых был заместитель главного редактора Дмитрий Панковец, - говорится в сообщении.

Неизвестные успели удалить все новости за 25 марта и начали блокировать подписчиков телеграм-канала.

- Им удалось удалить около 1300 подписчиков, пока администратор издания не вернул себе контроль над телеграм-каналом «Нашай нiвы», - рассказали в издании.

И добавили, что неизвестные попытались взломать аккаунты не только штатных сотрудников, но также и внештатных.

О том, кто именно мог взломать телеграм-канал «Нашай нiвы» в издании не знают.

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Причастных к преступлению в настоящее время ищут следователи. (подробности)