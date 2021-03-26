Неизвестные ночью взломали телеграм-канал «Нашай нiвы» - около 1300 подписчиков удалили

Неизвестные ночью взломали телеграм-канал «Нашай нiвы». Фото: скриншот телеграм-канала "Нашай нiвы"
Неизвестные ночью взломали телеграм-канал «Нашай нiвы». Они успели удалить около 1300 подписчиков. Информацию об этом разместили в телеграм-канале издания.
- Ночью неизвестные временно получили доступ к телеграм-каналу «Нашай нiвы». Они взломали аккаунты троих сотрудников, в числе которых был заместитель главного редактора Дмитрий Панковец, - говорится в сообщении.
Неизвестные успели удалить все новости за 25 марта и начали блокировать подписчиков телеграм-канала.
- Им удалось удалить около 1300 подписчиков, пока администратор издания не вернул себе контроль над телеграм-каналом «Нашай нiвы», - рассказали в издании.
И добавили, что неизвестные попытались взломать аккаунты не только штатных сотрудников, но также и внештатных.
О том, кто именно мог взломать телеграм-канал «Нашай нiвы» в издании не знают.
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