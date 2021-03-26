С августа 2020 на Брестчине возбуждено более 300 уголовных дел «экстремистской направленности»

В Брестской области после протестов возбуждено более 300 уголовных дел. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как сообщает управление СК по Брестской области, с августа 2020 в регионе возбуждено более 300 уголовных дел, связанных с сопротивлением сотрудникам милиции, угрозами в адрес правоохранительных органов, хулиганством и так далее. Эти дела в СК называют «экстремистской направленности».

В Барановичах будут судить мужчин, которые вечером 9 августа попали стычку с милицией.

– Совершили нападение на военнослужащих внутренних войск, исполнявших служебные обязанности по охране общественного порядка. Мужчины наносили им удары руками и ногами, а также бросали различные подручные предметы, – цитирует belta.by замначальника УСК по Брестской области Сергей Горошко.

Один из обвиняемых по этому делу – 23-летний житель райцентра. По версии следствия, он бросил в военных тротуарную плитку. Его обвиняют по ч.2 ст.363 в сопротивлении сотрудников органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка.

В СК подчеркивают, что часть обвиняемых признает вину, раскаивается в содеянном и объясняет свое поведение влиянием телеграм-каналов.