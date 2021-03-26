МВД: В Витебске сотрудники ГУБОПиК задержали 36-летнего мужчину, который распространял протестную газету

В МВД сообщили о задержании в Витебске 36-летнего мужчины, который распространял протестную газету. Фото: скриншот с видео МВД

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Витебске сотрудники ГУБОПиК задержали 36-летнего мужчину, который распространял протестную газету. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Сотрудникам ГУБОПиК удалось выйти на 36-летнего мужчину в результате оперативно-розыскных мероприятий. Задержанный является участников телеграм-канала «Витебский Вестник», также он распространял газету с одноименным названием через закладки, - пояснили в МВД.

По информации ведомства, в машине у мужчины сотрудники милиции нашли более трех тысяч экземпляров протестного издания, которые он должен был распространить среди жителей города.

- Мужчина был доставлен в Первомайское РОВД. На него составили протоколы за нарушение законодательства о СМИ и порядка организации или проведения массовых мероприятий, - отметили в МВД.

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