«В доме трое детей, мы не можем выйти на улицу!» В Жлобинском районе на пожаре спасли мать с детьми

В доме многодетной семьи в Жлобинском районе случился пожар. Фото: МЧС

В службу 101 вечером 25 августа обратилась женщина, которая сообщила, что она с маленькими детьми находится в горящем доме и не может выйти. Пожар случился в городском поселке Стрешин Жлобинского района, сообщает пресс-служба МЧС.

Оказалось, что горит деревянная веранда около блочного дома. Мать с тремя сыновьями 11, 7 и 5 лет поднялась на мансарду. Оттуда она и позвонила в МЧС. Диспетчер оставался с ней на связи, пока спасатели ехали на вызов и проводили разведку.

– Попробуйте разбить окно! Вы на первом этаже или на втором? - инструктирует диспетчер.

– У нас первый этаж сильно загазован, я не вижу там вообще ничего. Я сейчас на втором этаже открыла окно, чтобы хоть немножко подышать. Дети под одеялом, пока есть чем дышать.

– В комнате заложили двери какими-то тряпками?

– У нас нет дверей.

– Завесить никак проем нельзя? Может, есть какая-то влажная тряпочка, постарайтесь дышать в эту влажную тряпочку. Старайтесь находиться поближе к окнах.

– Детей попробую подвести к окну.

– Опускайтесь ниже к полу. Разговаривайте со мной! Подразделения уже работают. У вас все получится, все будет хорошо!

В это время спасатели Максим Тарасов и Василий Козлов отправились в дом. Они прошли через горящую веранду, поднялись на второй этаж, где находилась семья.

– Я взял на руки двоих мальчишек, а коллега третьего ребенка и за руку мать. Накрыли всех покрывалами и одеялами, а затем вывели на улицу, - рассказывает командир отделения Максим Тарасов.

В итоге пожар потушили, а мать с детьми передали медикам. Женщину отпустили домой, а детей для наблюдения отправили в больницу.

Причина пожара устанавливается. Одна из версий - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.