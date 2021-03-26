В Евросоюзе призвали освободить Борис, Почобута и всех политзаключенных. Фото: pixabay.com

В Евросоюзе отреагировали на задержание главы союза поляков Беларуси Анжелики Борис и журналиста Анджея Почобута. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется, что Беларусь будет выполнять свои международные обязательства по уважению прав человека и основных свобод. Об этом говорится в его заявлении.

- Мы призываем немедленно освободить Анжелику Борис, Анджея Почобута и всех политических заключенных, которые на данный момент находятся под стражей, - написано в заявлении.

В заявлении также говорится о том, что в Евросоюзе убеждены в том, что всесторонний национальный диалог имеет решающее значение для урегулирования ситуации в Беларуси.

Напомним, что глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис была задержана 23 марта в Гродно.

Журналист Анджей Почобут был задержан 25 марта. В его квартире провели обыск. Почобут был доставлен на допрос в Минск в Следственный комитет.

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