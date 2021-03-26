С 1 апреля самолеты из Беларуси в Россию будут летать чаще

С апреля увелиивается количество авиарейсов между Россией и Беларусью. Фото: Оксана БРОВАЧ

Между Беларусью и Россией с 1 апреля раз в неделю начнут летать самолеты по маршруту Калининград – Минск и еще по одному маршруту на взаимной основе из других международных аэропортов в России кроме Москвы и Петербурга.

Такое решение принял оперативный штаб по мониторингу и контролю за коронавирусом РФ.

При этом меры, связанные с пандемией коронавируса, остаются прежними. Иностранцам нужно не ранее, чем за три дня до перелета, сделать ПЦР-тест на коронавирус. Гражданам России по прилете домой нужно сделать тест в течение 72 часов, сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

Напомним, Россия и Беларуси приостанавливали авиасообщение в связи с пандемией и возобновили его с 21 сентября 2020 года.

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