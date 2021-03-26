Фотофакт. Глава Минздрава Пиневич 26 марта пришел с образцами вакцины от COVID-19 на доклад к Лукашенко

Пиневич 26 марта пришел с образцами вакцины от COVID-19 на доклад к Лукашенко. Фото: "Пул Первого"

Глава Министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич в пятницу, 26 марта, пришел с образцами вакцины от коронавируса на доклад к президенту Александру Лукашенко. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- Основной вопрос, который будет обсуждаться – создание вакцины от коронавируса. Образцы Дмитрий Пиневич принес с собой, - написано в сообщении.

Пиневич 26 марта пришел с образцами вакцины от COVID-19 на доклад к Лукашенко. Фото: телеграм-канал Минздрава

Пиневич 26 марта пришел с образцами вакцины от COVID-19 на доклад к Лукашенко. Фото: телеграм-канал Минздрава

Напомним, что 25 марта в Беларуси начался промышленный выпуск российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

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