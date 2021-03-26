Лукашенко: «Дело чести Минздрава и НАН - уже в кратчайшие сроки создать самую лучшую вакцину от коронавируса»

Лукашенко заявил, что дело чести Минздрава и НАН - уже в кратчайшие сроки создать самую лучшую вакцину от коронавируса. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 26 марта, в пятницу, проводит встречу с главой министерства здравоохранения Дмитрием Пиневичем. Президент заявил, что дело чести Минздрава и Национальной академии наук - уже в кратчайшие сроки создать самую лучшую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Отечественная вакцина от COVID-19 – это дели чести Пиневича и Гусакова, Минздрава и Национальной академии наук в кратчайшие сроки создать самую лучшую вакцину от коронавируса. Почему лучшую? Потому что опыт у нас уже имеется. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, и у индусов. Много кто производит уже эти вакцины. Мы кое-что уже знаем. Мы же не на голом месте это делаем, - подчеркнул президент.

Лукашенко добавил, что нужно стремиться к хорошему. Его слова приводит БелТА.

- Нам надо встать на плечи тем, кто уже смог сделать хорошую вакцину от коронавируса. Если получится надежная и качественная – 98-99% гарантии – это будет прорыв. Нужно стремиться к хорошему, - заявил Лукашенко.

Президент также поинтересовался, на каком уровне на данный момент находится работа белорусских ученых по разработке отечественной вакцины от COVID-19.

- Мы договаривались, что уже в будущем году мы получим собственную вакцину. А до этого момента провакцинируем фактически все свое население – 60% на первом этапе. Если надо, то добавим больше. Но покупной вакциной и которую сможем произвести по российским технологиям, - отметил Лукашенко.

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