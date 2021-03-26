В Беларуси уже 100 человек осудили по делам о насилии или угрозам в адрес сотрудников милиции

В Беларуси десятки осужденных за угрозы и насилие в отношении милиции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Генпрокуратура поделилась статистикой по уголовным делам, связанным с насилием или угрозами применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов или их близким.

Завершено расследование по 109 таким делам, материалы уже направлены в суд. Фигурантами стали 147 человек.

Уже более 100 человек получили приговоры. Суд отправил в колонию 67 человек, 33 обвиняемых приговорили к ограничению свободы, часть из них - в исправительном учреждении открытого типа.

Наказание за угрозу насилием или насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел предусмотрено статьей 364 Уголовного кодекса. Это может быть арест, ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До 5 лет лишения свободы и 8400 рублей штрафа: громкие приговоры за насилие над силовиками, надписи и сорванные флаги

За что и кого судят после протестов (читать далее)