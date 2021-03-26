Пиневич: «Интенсивность новой волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней»

Пиневич заявил, что интенсивность новой волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней. Фото: БелТА

Министр здравоохранения Дмирий Пиневич заявил, что интенсивность новой волны коронавируса в Беларуси будет не выше осенней. Его слова были опубликованы в телеграм-канале Минздрава.

- До середины марта заболеваемость коронавирусной инфекцией снижалась, но уже на днях медики начали фиксировать небольшой рост. Это в том числе связано и тем, что начался период сезонных заболеваний. Мы анализируем наши границы и видим, что у наших польских соседей зафиксирован довольно высокий рост заболеваемости. Да, мы ждем очередной новой волны. Ее интенсивность, мы полагаем, будет не выше осенней, - рассказал Пиневич.

В Министерстве здравоохранения полагают, что заболеваемость ОРВИ в этом сезоне будет не очень высокой, а это значит, что вторая и третья волны COVID-19 скорее всего не будет нахлестываться друг на друга.

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