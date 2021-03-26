Белоруска объяснила, зачем украла из храма в Смоленске мощи святых

Пьяная белоруска в Смоленске украла из церкви ящик с мощами. Фото: пресс-служба УМВД Смоленской области.

Кража произошла из храма Преподного Серафима Вырицкого в Смоленске. Полиция выяснила, что к этому причастна 42-летняя гражданка Беларуси. Кражу она совершила в нетрезвом состоянии.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Смоленской области, женщина пришла в храм, когда там никого не было. Сперва она хотела забрать ящик с пожертвованиями, но не смогла вскрыть. Поэтому забрала с собой мощевик с мощами святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского.

Женщину задержали на улице Смоленска за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. За это ее арестовали на 5 суток. А за кражу ей может грозить до 2 лет тюрьмы.

– Женщина рассказала полицейским, что похищенное имущество спрятала в овраге недалеко от храма и хотела оставить себе. В настоящее время похищенное изъято и возвращено настоятелю прихода. Свои противоправные действия женщина объяснила состоянием опьянения, - комментирует пресс-служба российской полиции.