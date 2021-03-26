Уже 31 марта состоится установочное заседание Конституционной комиссии: начнется обсуждение изменений в Конституции Беларуси

К 1 августа будут готовы предложения по реформе Конституции Беларуси, которые и вынесут на референдум. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что Конституционная комиссия, подготавливающая реформу Беларуси, соберется на заседание 31 марта 2021-го года, проинформировало БелТа со ссылкой на Владимира Андрейченко, главу Палаты представителей.

На конец марта назначено установочное заседание комиссии. В рамках которого будет определен план и уже начнется обсуждение предложений по реформированию Конституции Беларуси.

- Многие предложения по изменению Основного закона (республики - Прим.) поступили во время работы диалоговых площадок и по парламентской линии, - уточнил спикер нижней палаты парламента.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в середине марта Лукашенко был подписан указ о Конституционной комиссии, которую возглавил Петр Миклашевич. В течение ближайших месяцев, до 1 августа 2021-го года, комиссия должна будет представить предложения по изменению Конституции, которые и будут вынесены на республиканский референдум.

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