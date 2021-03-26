В Минске активиста провластных шествий осудили за драку в лифте

Сергей Ковригин на шествии в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд Первомайского района Минска рассмотрел дело о драке в лифте, в которой участвовали соседи разных политических взглядов. Напомним, инцидент произошел в октябре 2020. Судя по видео с камеры видеонаблюдения в лифте, которая попала в соцсети, после обмена несколькими фразами один сосед ударил кулаком в лицо другого.

В нападавшем узнали Сергея Ковригина – айтишника, активиста и организатора провластных шествий. Потерпевший, программист Сергей Карпов, получил после драки ушибы и закрытую черепно-мозговую травму.

Суд предлагал сторонам заключить примирение, однако потерпевший от этого отказался. В итоге суд наказал Сергея Ковригина штрафом в 4 350 рублей. Также он должен компенсировать моральный вред потерпевшему и возместить судебные издержки. До выплаты штрафа и иска Ковригин должен находиться под подпиской о невыезде, сообщает dev.by.