Жительницу Пружан могут наказать за оскорбление президента в соцсетях

За оскорбительные публикации в соцсетях в отношении президента в Беларуси наказывают по Уголовному кодексу. Фото: Оксана БРОВАЧ

Об уголовном деле по статье 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь – публичное оскорбление президента – сообщает Следственный комитет.

В этом подозревается неработающая 53-летняя жительница города Пружаны в Брестской области. По информации СК, женщина со страницы мужа в одной из социальных сетей разместила публикации, «содержащие выражения, порочащие честь и достоинство президента Республики Беларусь».

– В ходе доследственной проверки установлено 13 таких фактов, - уточняет пресс-служба СК.

Расследование этого дела продолжается.

По данным СК, по статье 368 УК в Брестской области с начала года возбуждено уже 7 уголовных дел.

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