Получив в подарок от Мезенцева самовар, Лукашенко пообещал удивить Россию новой вакциной

Мезенцев принес Лукашенко в подарок золоченый самовар. Фото: телеграм-канал "Пул Первого".

В пятницу, 26 марта, во Дворце Независимости состоялась встреча Александра Лукашенко с Дмитрием Мезенцевым. Российский дипломат завершает свою дипмиссию в Беларуси. Напомним, недавно Мезенцев был назначен госсекретарем Союзного государства.

На встрече речь шла, пишет БелТА, о теме пандемии коронавируса. Лукашенко поделился с Мезенцевым, что в Беларуси началось производство российской вакцины от коронавируса, но и ведется разработка белорусской вакцины от COVID-19. Похвалил врачей за борьбу с коронавирусом в целом, и британским штаммом в частности. А в качестве отрицательного примера привел западные страны: «В Польше - катастрофа, поэтому локдаун ввели. Поэтому мы предпринимаем такие серьезные меры, чтобы выстроить здесь барьер, обезопасить».

Мезенцев поддержал российско-белорусское сотрудничество в сфере здравоохранения. А на слова Лукашенко о том, что российские ученые будут приглашены для оценки белорусской вакцины от «ковида», сказал, что этот будет добрым примером единения подходов и общим опытом.

Продолжая тему разработки вакцин, Лукашенко сказал, что ветеринарной медицине у Беларуси большой опыт и есть крупнейшая фабрика на постсоветском пространстве.

- Смеем удивить скоро Россию одной вакциной для животных, которая нам очень нужна. Сейчас идет испытание,- пообещал он.

В рамках делового протокола состоялся и обмен подарками.

- Мезенцев пришел со своим самоваром! - сообщил о подарке российского посла телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента.

Лукашенко, в свою очередь, подарил Мезенцеву картину, на которой поставил автограф.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что новым послом России в Беларуси назначен Евгений Лукьянов.

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