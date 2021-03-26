Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 марта 2021 года: плюс 9 смертей за сутки и еще 1425 заразившихся COVID-19

Стало известно, сколько всего человек заболели "ковидом" в Беларуси. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Минздраве Беларуси опубликовали новые официальные данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией на пятницу, 26 марта.

Так в пресс-службе ведомства проинформировали о том, что за прошедшие сутки коронавирус был подтвержден еще у 1 тысячи 425 человек. За весь период пандемии число заразившихся уже составляет 316 тысяч 418 заразившихся.

Примерно равное новым диагностированным случаем число человек выписано из больниц за сутки. Минздрав 26 марта сообщил о 1 тысяче 444 выписанных пациентах. Всего в Беларуси выздоровели 307 тысяч и 4 человека.

В Минздраве также проинформировали о том, что за последние сутки от коронавируса скончались еще 9 человек.

- За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 2 тысячи 202 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщили в Минздраве официальную статистику смертности от COVID-19.

Сообразно выросли и проведенные тесты на «ковид»: плюс 19 тысяч 48 тестов за сутки. А всего - более 5,291 миллиона тестов.

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