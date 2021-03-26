Лукашенко пообещал закупить зарубежные вакцины для платной вакцинации: «Хотят получить вакцину - они ее получат!»

Лукашенко поручил Пиневичу предоставить белорусам "широкий спектр возможностей сделать прививку от коронавируса". Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 26 марта, Александр Лукашенко встретился с главой белорусского Минздрава Дмитрием Пиневичем. Министр принес на встречу первые образцы произведенной в Беларуси российской вакцины. А еще получил для организаций ведомства «установку»: в кратчайшие сроки создать белорусскую вакцину от коронавируса - «самую лучшую».

Также на встрече речь зашла об актуальном состоянии с вакцинацией от COVID-19 населения в Беларуси. Подробнее об этом написала пресс-служба Минздрава в телеграм-канале.

Так в планах привить в Беларуси профилактическими прививками не менее 60 процентов населения. Для производства вакцины от «ковида» создаются в стране дополнительные мощности, так как идет расчет на то, что произведенная в Беларуси вакцина будет востребована в других странах.

К слову ранее в Минздраве сообщали о том, что объем первой партии российской вакцины, произведенной в Беларуси, составит до 100 тысяч доз, а в дальнейшем в планах производство до 500 тысяч доз вакцины ежемесячно.

Как идет вакцинация в Беларуси на март 2021-го года?

Сейчас в республике уже прививают медработников, учителей и работников торговли. Вакцинация идет российскими и китайскими вакцинами.

- По последним данным, число привитых одной дозой вакцины составило 40 518 человек. Полный курс вакцинации - две дозы вакцины, получили 26 100 человек, - сообщили в пресс-службе.

Также по словам Дмитрия Пиневича, в Беларуси уже начинается вакцинация людей старше 60-ти лет с хроническими патологиями, а также проживающих в учреждениях круглосуточного пребывания.

При этом на встрече с президентом министр услышал поручение о том, что бы белорусам был предоставлен «самый широкий спектр возможностей сделать прививку от коронавируса», в том числе и платно.

- Люди хотят получить вакцину. Они ее получат. Кто-то хочет вакцину других стран, хорошо, закупим. Пусть на платной основе. Не надо это скрывать. Надо открыть возможность и на платной основе кому-то провакцинироваться. Это дело каждого человека, - заявил Лукашенко.

В завершение встречи Александр Лукашенко проанонсировал свой визит на «Белмедпрепараты», чтобы лично посмотреть, как идет розлив российской вакцины «Спутник V».

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Он добавил, что до середины марта заболеваемость коронавирусной инфекцией снижалась, но уже на днях медики начали фиксировать небольшой рост (подробности).

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