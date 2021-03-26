Дмитрий Шепелев стал папой во второй раз и показал снимок новорожденного

Дмитрий Шепелев стал папой во второй раз. Фото: Instagram
Известный белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками в Instagram радостной новостью: он стал отцом во второй раз.
Шоумен опубликовал фото с новорожденным малышом на руках.
– Добро пожаловать! – подписал кадры Шепелев.
Шепелев показал новорожденного. Фото: Instagram
Наследника ему родила его возлюбленная – дизайнер Екатерина Тулупова. Для 38-летнего телеведущего это уже второй ребенок. Первый – сын Платон – появился на свет во время отношений с певицей Жанной Фриске, которая впоследствии скончалась от рака. Для Тулуповой это тоже второй ребенок, у нее есть дочь от предыдущего романа.
О беременности Тулуповой стало известно в феврале, о грядущем пополнении в семье Шепелев тогда рассказал изданию PeopleTalk. Имени новорожденного он пока не сообшил.
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