Уже до +17: погода в Беларуси на 27 марта и начало новой недели

В конце марта в Беларуси участятся кратковременные дожди. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В субботу, 27 марта, в Беларуси прогнозируется облачная теплая погода, преимущественно без осадков. Подробнее о погоде сообщили в Белгидромете.

Внимание синоптики обращают на то, что в субботу ночью и утром местами по стране ожидается туман. При этом еще прогнозируется ночной «минус»: в среднем -2…+4 в ночные часы, но и значительное потепление днем - около +11…+17 градусов. Возможно в этот день и усиление ветра, он будет южного направления со скоростью 3 - 8 метров в секунду, но местами в западных регионах и с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 28 марта, погода будет переменной, вероятны непродолжительные дожди почти по всей Беларуси. Ночью температура установится в пределах 0…+5 градусов, а днем около +5…+11 тепла.

Теплым будет в Беларуси и начало следующей рабочей недели. В понедельник, 29 марта, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Однако задождит - осадки прогнозируется ночью в восточных районах, а днем - в юго-западных частях республики. Вновь возвратятся ночные заморозки: термометры покажут в среднем -2…+4 градуса, но днем снова потеплеет от +4 до +11 градусов.

Погода предсказывает, что зимнюю обувь спрятать уже можно, но с легкими пуховиками и зонтами спешить расставаться пока не стоит.

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