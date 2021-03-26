ДТП на проспекте Дзержинского в Минске: трое пострадавших и серьезный затор

«Фольксваген» совершил наезд на остановку общественного транспорта в Минске. Фото: ГАИ

Авария с участием трех машин произошла 26 марта около часа дня в Минске на проспекте Дзержинского. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

«По предварительной информации сегодня около 13 часов 20 минут на пр-те Дзержинского в районе дома 126 произошло ДТП с участием транспортных средств «Фольксваген», «Мицубиси» и «Рено», при этом автомобилем «Фольксваген» был совершён наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП получили травмы трое человек, находившихся на остановке», – рассказали подробности в ГАИ.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, они выясняют причины произошедшего.

Из-за этой аварии на проспекте Дзержинского от перекрестка с проспектом Любимова в направлении улицы Есенина образовался затор. То же самое – и при подъезде к перекрестку проспекта Дзержинского и улицы Есенина со стороны МКАД.

В ГАИ попросили водителей учитывать эту информацию и выбрать другой маршрут.

Читайте также:

Автобус с пассажирами вылетел на тротуар в Бобруйске из-за того, что водитель умер за рулем

Как рассказали очевидцы, мужчина почувствовал себя плохо, автобус резко выехал на встречную полосу (подробности).

Двое водителей задержаны за необоснованную подачу звукового сигнала 25 марта в Минске

В ГАИ заявили, что автомобиль - это не способ выражения гражданской позиции (подробности).

В Минске на СТО опрокинулась корзина подъемника – один человек погиб

Второго мужчину доставили с травмами в больницу (подробности).