Евросоюз политически и финансово поддержит сбор данных о нарушениях прав человека в Беларуси

Планируется, что платформа IAPB будет собирать и хранить доказательств нарушений прав человека в Беларуси, пока не появится и не начнет действовать «механизм ООН с такими полномочиями». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что работу нового контрольного механизма сбора данных о нарушениях прав человека в Беларуси поддержали около двух десятков стран, сообщило ТАСС.

По заявлению главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, ЕС намерен оказать как политическую, так и финансовую поддержку данного механизма. Проект по сбору данных о нарушениях прав человека получил название «Международной платформы для Беларуси по привлечению виновных к ответственности» (Прим.: International Accountability Platform for Belarus - IAPB).

Уточняется, что поддержку платформе вместе со странами ЕС окажут и «единомышленники Евросоюза»- власти Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Исландии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Соединенных Штатов Америки, Финляндии, Чехии, Швейцарии и Эстонии.

Боррель подчеркнул, что механизм является «независимым и беспристрастным». В задачах платформы: сбор, проверка и аккумуляция документальных и иных доказательств серьезных нарушений прав человека в поствыборный период в Беларуси.

У новой структуры появился свой сайт, на котором указано, что платформа была создана по рекомендациям докладчика Московского механизма ОБСЕ профессора Вольфганга Бенедека. Там же поясняется что платформа IAPB берет на себя функции сбора и сохранения доказательств нарушений пока не появится и начнет действовать «механизм ООН с такими полномочиями».

Как сообщалось, проект поддержали уже 19 государств. Также в своем телеграм-канале появление платформы IAPB приветствовала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.

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