На выезде в Литву снова километровые очереди из фур: в Госпогранкомитете объяснили, что случилось на границе

На границе дальнобойщики ждут выезда в Литву по 8 часов. Фото: ГПК.

Уже несколько суток затруднен выезд из Беларуси в Литву - затруднения фиксируются с начала рабочей недели, с 22 марта. Вот что говорят в ГПК.

Так в Госпогранкомитете поясняют, что рост очередей на белорусско-литовской границе связан со сбоем работы баз таможенного оформления Литвы. Кроме того, на самом востребованном направлении, пункте пропуска Каменный Лог (Мядининкай), началась реконструкция.

- Въезда в Литву приходится ждать по 8 часов. На данный момент литовской стороной все оформляется в ручном режиме, - прокомментировали в пресс-службе ГПК.

На среду, 24 марта, на выезд в Литву стояли свыше 1500 фур. В ночь с четверга на пятницу очередь выросла на 70 процентов. На 14.00 часов 26 марта выезда на границе ожидают свыше 2000 большегрузов. Самые внушительные заторы в Каменном Логе - свыше 700 грузовиков, и практически поровну в Беняконях и Котловке - почти по 500 фур.

- Белорусскими пограничниками усилены смены пограннарядов для ускорения проведения контрольных процедур. В пунктах пропуска в Беларуси традиционно осуществляется оформление без замедления и сбоев, - подчеркнули в ГПК.

О возможности оформления пустых большегрузов в пункт пропуска Видзы (Твярячус) и снижения нагрузки на других пунктах пропуска Госпогранкомитет направил в МИД Литвы соответствующую ноту.

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