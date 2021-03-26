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Общество26 марта 2021 16:03

Судья отправил на «сутки» главу Союза поляков – Польша бессрочно запретит ему въезд

Председателя незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелику Борис задержали 23 марта
Надежда БЕЛЯНСКАЯ
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Лидеру неофициального Союза поляков Беларуси Анжелике Борис дали 15 суток за организацию ярмарки ремесленников

Польша бессрочно запретит въезд судье, который приговорил к 15 суткам ареста председателя незарегистрированного в Беларуси Союза поляков Анжелику Борис. Об этом заявил 26 марта на пресс-брифинге руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик, сообщает издание wiadomosci.onet.pl.

По его словам, премьер Польши Матеуш Моравецкий на заседании Совета Европы «поднимет тему репрессий против польского меньшинства в Беларуси».

– В соответствии с указаниями премьер-министра Матеуша Моравецкого, судье, который приговорил Анжелику Борис к 15 суткам ареста, бессрочно будет запрещен въезд на территорию Республики Польша, – отметил Дворчик.

Он также подчеркнул, что каждого белорусского чиновника и каждого, кто участвует в репрессиях польского меньшинства, ждут последствия.

– На данный момент мы готовим план действий, направленных на помощь пострадавшим. Мы также рассчитываем на солидарность наших европейских партнеров. Соглашаться с преследованием людей только за то, что они имеют польскую национальность, категорически нельзя, — заявил Дворчик.

Напомним, что председателя незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелику Борис задержали 23 марта, а 24-го осудили на 15 суток за проведение ярмарки ремесленников «Гродненские Казюки». Затем прокуратура возбудила уголовное дело против Борис за разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

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