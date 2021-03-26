МВД заявило о предотвращении терактов в Минске и Печах и назвало подозреваемого

В МВД заявляют, что 35-летний пинчанин хотел осуществить несколько взрывов. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
О том, что в Минске и Печах правоохранителями были предотвращены теракты, сообщил 26 марта телеграм-канал МВД. По информации правоохранителей, взрывы должны были быть произведены 25 марта на День Воли. Также в МВД заявляют, что «след ведет в BYPOL».
По информации силового ведомства, оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа, ночью с четверга на пятницу задержали 35-летнего жителя Пинского района. В МВД утверждают, что пинчанин собирался произвести террористический акт в воинской части в Печах, а еще один - на территории Минска.
Как сообщают правоохранители, мужчину задержали в момент совершения преступления, а самодельные взрывные устройства, изготовленные мужчиной, были найдены и обезврежены. Один самодельный «взрывпакет» подозреваемый мужчина якобы оставил в мусорном баке рядом с детской площадкой на улице Уборевича в Минске, другое устройство на авто отвез в Борисовский район. Проживал пинчанин в Минске в квартире в Московском районе, работая в частной фирме. Уточняется, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, а в поствыборный период «регулярно посещал воскресные марши».
На видео подозреваемый в подготовке теракта говорит, что собирался взорвать огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
Сообщается, что следователи КГБ уже возбудили уголовное дело в отношении мужчины, его обвиняют в покушении на акт терроризма. Идет следствие.
Также МВД опубликовали видео допроса подозреваемого мужчины. В пресс-службе подчеркивают, что задержанный поддерживал связь с инициативой BYPOL, и заявляют, что именно от ее представителя мужчина «получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования».
В МВД Беларуси заявили о о предотвращении терактов. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
В ролике МВД мужчина в черной шапке в кадре признается в подготовке преступления и, опустив глаза в пол, рассказывает следующее:
- Собирались произвести взрыв…
- Взрыв чего? - спрашивает его человек за кадром.
- Огнетушитель наполненный, пиротехническим порохом.
- Что хотели взорвать?
- Часть в Печах…
- С какой целью
- С целью акции протеста.
- Какой акции протеста, против чего?
- Выражение своей гражданской позиции.
- Вы осознавали, что могли пострадать люди.
- Да, поэтому я и просил, чтобы на территории части этого взрыва не было.
- С кем общаетесь из «БайПола»?
- Я не знаю имени. Не представлялись…
- Какие указания были?
- Произвести взрыв.
- С какой целью?
- Наверное, дестабилизации…
-Наверное, раскаиваетесь?
- Да
- Что еще можете сказать?
- Хочу сказать, чтобы у нас такого не было, чтобы было мирно, чтобы люди все были счастливы, - говорит мужчина в конце видео.
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