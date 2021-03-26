МВД заявило о предотвращении терактов в Минске и Печах и назвало подозреваемого

В МВД заявляют, что 35-летний пинчанин хотел осуществить несколько взрывов. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

О том, что в Минске и Печах правоохранителями были предотвращены теракты, сообщил 26 марта телеграм-канал МВД. По информации правоохранителей, взрывы должны были быть произведены 25 марта на День Воли. Также в МВД заявляют, что «след ведет в BYPOL».

По информации силового ведомства, оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа, ночью с четверга на пятницу задержали 35-летнего жителя Пинского района. В МВД утверждают, что пинчанин собирался произвести террористический акт в воинской части в Печах, а еще один - на территории Минска.

Как сообщают правоохранители, мужчину задержали в момент совершения преступления, а самодельные взрывные устройства, изготовленные мужчиной, были найдены и обезврежены. Один самодельный «взрывпакет» подозреваемый мужчина якобы оставил в мусорном баке рядом с детской площадкой на улице Уборевича в Минске, другое устройство на авто отвез в Борисовский район. Проживал пинчанин в Минске в квартире в Московском районе, работая в частной фирме. Уточняется, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, а в поствыборный период «регулярно посещал воскресные марши».

На видео подозреваемый в подготовке теракта говорит, что собирался взорвать огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Сообщается, что следователи КГБ уже возбудили уголовное дело в отношении мужчины, его обвиняют в покушении на акт терроризма. Идет следствие.

Также МВД опубликовали видео допроса подозреваемого мужчины. В пресс-службе подчеркивают, что задержанный поддерживал связь с инициативой BYPOL, и заявляют, что именно от ее представителя мужчина «получил указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования».

В МВД Беларуси заявили о о предотвращении терактов. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

В ролике МВД мужчина в черной шапке в кадре признается в подготовке преступления и, опустив глаза в пол, рассказывает следующее:

- Собирались произвести взрыв…

- Взрыв чего? - спрашивает его человек за кадром.

- Огнетушитель наполненный, пиротехническим порохом.

- Что хотели взорвать?

- Часть в Печах…

- С какой целью

- С целью акции протеста.

- Какой акции протеста, против чего?

- Выражение своей гражданской позиции.

- Вы осознавали, что могли пострадать люди.

- Да, поэтому я и просил, чтобы на территории части этого взрыва не было.

- С кем общаетесь из «БайПола»?

- Я не знаю имени. Не представлялись…

- Какие указания были?

- Произвести взрыв.

- С какой целью?

- Наверное, дестабилизации…

-Наверное, раскаиваетесь?

- Да

- Что еще можете сказать?

- Хочу сказать, чтобы у нас такого не было, чтобы было мирно, чтобы люди все были счастливы, - говорит мужчина в конце видео.

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