Минчанке дали 15 суток за бчб-носки Фото: Павел МАРТИНЧИК

Судья приговорил жительницу Минска – 27-летнюю Кристину Малашевич – к 15 суткам ареста за бело-красно-белые носки, в которых ее задержали 25 марта возле кинотеатра «Октябрь». Об этом сообщает Telegram-канал «Вясна» назiрае».

«Судья Советского района Александр Волк арестовал сегодня на на 15 суток 27 –летнюю Кристину Малашевич. Девушку задержали 25 марта возле кинотеатра «Октябрь» и обвинили в пикетировании в бчб-носках. Именно это отметили в протоколе по ч.1 ст. 24.23 КоАП сотрудники советского РОВД», – говорится в сообщении волонтеров.

Добавим, что это уже не первый раз, когда белорусов наказывают за одежду бело-красно-белой расцветки.

Так, похожий случай произошел в Гродно в начале года. Там девушку оштрафовали за красно-белые лампасы на штанах, которые она носила с 2014-го года. Раньше у нее проблем не возникало, однако в этом году ее задержали, а затем дали штраф, отметив, что «цвет штанов нарушает общественно-политическую обстановку».

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