Назван продукт, цена которого в Беларуси сильно не меняется уже 3 года. Угадаете?

Некоторые лесхозы говорят, что цена на березовый сок - 15 копеек за литр не менялась уже три года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Самый популярный весенний сезонный продукт у белорусов - березовый сок. В пору заготовки его спешат вдоволь напиться, закатать в банки, а кое-кто даже и заморозить, чтобы летом в виде «мороженого» предлагать детям.

Пока еще в Беларуси сохраняются ночные заморозки, и погода остается контрастной, но некоторые, в основном, самые теплые регионы страны уже приступили к сезону заготовки березового сока.

В Лунинецком районе так называемому подсачиванию берез каждое из восьми лесничеств лесхоза подходит по-разному, сообщает ресурс media-polesye.

- В Чучевичах сообщили, что пока сокодвижение очень слабое, тем более ему препятствуют ночные заморозки. Лунин сделал пробные подсочки, но пока результата не видно, - информирует ресурс.

Сообщается, к слову, что именно в Лунине последние годы замечен самый большой наплыв покупателей-частников. За соком приезжаю по 20 человек ежедневно.

- Стоимость за литр 15 копеек. Цена остается одинаковой третий год, - говорят в лесхозе.

В Беларуси людям разрешается и самим заготавливать березовый сок, но только после обращения в лесничество, в котором укажут «делянку» для сбора, сообщат как правильно и безопасно для дерева это делать.

Лесхозы и райпо в Беларуси заготавливают березовый сок весной в промышленных масштабах. Кстати, заготовленный лесхозами сок можно и покупать у них. Например, в Слуцком и Логойском лесхозах уже приступили к сбору «березовика» урожая 2021-го года и предлагают его на реализацию по цене 24 - 28 копеек за килограмм в тару покупатели, и за 1,86 в 5-литровиках лесхоза.

На Гродненщине, где также уже стартовала заготовка березового сока, который лесхозы зачастую продают прямо в лесу, цена чуть меньше: 20 копеек за литр.

Подробную информацию ищете на сайтах каждых лесхозов в отдельности.

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